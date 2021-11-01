網友見到抱怨駕駛的違規事實，全都笑了，一面倒說這單開得好。（截自臉書《●【爆廢公社公開版】●》

一名駕駛收到高速公路違規罰單，憤怒上網抱怨，「現在政府是搶錢搶瘋了是嗎？！速限110公里，我行駛96公里開我罰單？！」。不過，網友仔細一看「違規事實」內容全都笑了，直呼「這警察我給讚！」、「這罰單開的好」。

一名男子在臉書私密社團「反區『監』測速」臉書社團發文，又被轉貼到公開社團《●【爆廢公社公開版】●》。只見男子貼出紅單中的違規事實寫道：「行駛高速公路未依規定行駛車道者－小型車未以規定之最高速度行駛內側車道，速限110公里，行速96公里」，而罰鍰是3000元。

眾多網友看完一面倒砲轟：「駕照考假的嗎？ 在內車道開96時速，罰單上面也寫的很清楚，看不懂文字？」、「96km開外車道都嫌慢了，這單開的好」、「是不是沒有看過高速公路內側車道規則？3000我覺得太仁慈了！」、「這警察我給讚!!!」、「警察抓烏龜」、「就是你..龜車..害內線道開很慢...罰你剛剛好」「路隊長最愛國道龜內側，山道龜整山，活該！」。

高公局提醒，內側車道為超車道及限行最高速限小型車，時速低於80公里慢速車，勿占用內側車道，應行駛外側車道，慢速車違規行駛內側車道罰則如下：

一、時速逾80公里，且未以最高速限行駛內側車道，處新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。

二、時速低於80公里，占用內側車道行駛，未堵塞超車道行車者，處新臺幣5000元以上6000元以下罰鍰。

三、利用內側車道超車，超車後，如有安全距離未駛回原車道，且未以最高速限行駛，致堵塞超車道者，處新臺幣6000元以上12000元以下罰鍰。