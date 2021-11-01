為因應12／18四大公投，中選會將於13、18、24日，12月2、11日辦理5場電視說明會。第一場說明會正反方代表名單出爐，「反萊豬」正方代表國民黨立委林為洲、反方代表農委會主委陳吉仲；「公投綁大選」正方代表國民黨前主席江啟臣、反方代表內政部次長陳宗彥。

「珍愛藻礁」正方代表台灣蠻野心足協會理事長陳憲政、經濟部長王美花，「重啟核四」正方代表領銜人黃士修、反方代表經濟部次長曾文生；中選會強調將在5日對外說明。

中選會預計自11月13日起至12月11日，共辦理5場電視說明會，依序在華視、民視、中視、台視舉辦，首場為本月13日下午1時至晚間7時半。據了解，共計20場電視說明會，擔任反方代表的行政院將派出部長或次長層級官員參加，而四案公投的正方代表則分別由領銜人和學者專家出席。

說明會第二場至第五場，公投綁大選正方代表依序是國民黨主席朱立倫、立委費鴻泰、教授包正豪、議員羅智強；反方代表依序是律師洪偉勝（連續兩場）、民進黨發言人周江杰（連續兩場）。

反萊豬公投正方代表依序是林為洲、中廣董事長趙少康、國民黨副主席連勝文、醫師蘇偉碩、議員謝龍介；反方代表依序是陳吉仲、中經院WTO及RTA中心副執行長李淳、食藥署副署長林金富、民進黨發言人謝佩芬、醫師林應然。

中選會表示，預定11月5日對外說明公投發表會相關時程，含每場之主持人、正反方代表等各項資訊，至於場次時間等資訊均已經公開。