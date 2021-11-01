因應台金線旅客增多的需求，金門縣府再協調華信航空11月份起增加航班，並加入738放大機型，提供遊客和鄉親更多的選擇。

協調新增航班如下： 一、11月起增加台北往返金門1285及1286班次，並自11月11日起至11月30日放大為738機型。 二、11月11日至11月30日台北往返金門1287及1288班次放大為738機型。三、台北往返金門1289及1290班次11月7日放大為A320機型。11月12、14、19、21、26、28放大為738機型。

縣府觀光處說明，國內疫情持續趨緩，10月中「金門老兵召集令」及「金門海洋藝術季」等觀光活動陸續開跑，吸引愈來愈多的遊客，鄉親往返人數也逐日增加，基於國旅回溫並為明年春節假期疏運預作準備，縣府持續與民航局及航空業者就增加運能溝通協調。

該處提醒，詳細航班資訊仍以航空公司公告為主，另目前往返台金雖暫停快篩作業，但自台灣飛金門仍需填寫「健康聲明書」，無症狀者可直接搭機，有症狀者則需快篩陰性才能搭機，請鄉親及旅客留意配合。