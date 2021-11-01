警方調查李嫌等人利用未上市股票進行詐騙。（圖／警方提供）

股票大漲投資未上市搭順風車 詐千萬警逮18人

近來股票市場呈現牛市，刑事警察局獲報，李姓男子等人利用人頭成立投資顧問公司，收購多間體質不佳的公司，特別與防疫、電動車、5G通訊有關的周邊產業，謊稱半年內會興櫃，投資穩賺不賠，一但被害人獲悉無法如期上市，李等人更換門後並封鎖被害人，刑事局詐騙金額達5億元，受害人數超過千人，上月26日逮捕36歲李姓主嫌等18人，起出1480萬元現金，訊後依照違反證券交易法、詐欺、洗錢防制法移送偵辦。

李男等人去年7月，陸續介入快倒閉未上市公司，大量收購股票，聲稱原本10元的股價，一但興櫃，就有可能漲到80到130元，並以此價出售，像是最流行的疫苗、防疫概念股、電動車、5G通訊等熱門話題，作為投資標的。

被害人等人，看到李嫌人頭公司的官網、網路歷年所發布的消息，認為有利可圖，加上李嫌等人偽造合法投資公司，並印製推銷DM、名片，宣稱短期內即將興櫃，直到被害人購買的公司股票確定無法興櫃，甚至發現早已倒閉，李嫌等人更以國際情勢、疫情嚴重為由，藉故拖延時間，終至無法自圓其說，即更換門號消失不見。

警方在北市中正區、中山區以及新北市中和區等地逮捕李男等18人，起出教戰手冊、手機23支、實體股票以及人頭帳戶提款卡。呼籲未上櫃的公司發行的股票欠缺政府單位監督，僅能透過私人買賣，交易價格不透明，無法確定未來能否順利掛牌，難以掌握或預測，呼籲民眾投資前必須了解投資標的與公司合法性，避免因一時貪念遭詐而求助無門。