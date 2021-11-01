氣溫持續有感下探，北投麗禧溫泉酒店即日起至2022年3月31日止推出多樣住房、泡湯饗食專案。「一泊二食」雙人專案價15950元起，可入住雅緻山景客房一晚搭配Cest Bon歐陸餐廳秋冬套餐兩客與翌日豐盛早餐。「秋冬一日遊」雙人專案價3150元起，可享人氣獨立湯屋90分鐘搭配全新麗禧下午茶或暖心麻油雞麵線套餐兩客。

北投麗禧溫泉酒店一泊二食雙人專案，可入住15坪雅緻山景客房一晚，每間客房皆具備私人陽台與觀音石打造的冷熱雙湯池，房客可於270度三面環景餐廳享受早餐，晚餐則可至Cest Bon歐陸餐廳品味冬晚間套餐兩客，每套價值1880元+10％。

配合泡湯旺季來臨，北投麗禧溫泉酒店秋冬一日遊專案，可使用獨立湯屋90分鐘，盡享來自陽明山大磺嘴的第一口白磺泉，搭配暖心麻油雞麵線套餐或麗禧下午茶兩客。

北投麗禧溫泉酒店自即日起推出全新麗禧下午茶套餐，以原木打造縮小版桂花樹，特意將鐵盤製成葉面造型，每一座都是工匠純手工打造，搭配主廚精心規劃超過十款創意鹹甜小點，每套售價800元+10％。