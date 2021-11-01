賴姓運將3年前把計程車停在台北市北投區某巷內的砌石駁坎旁，未料大雨害駁坎崩塌，砸毀車子，賴男因此提告請求國賠22萬元。台北地院台北簡易庭判國有財產署北區分署、澎湖縣望安鄉公所應賠8萬餘元，案經台北地院民事庭駁回上訴，全案確定。

賴男主張，他2018年9月8日把車停在台北市北投區泉源路41巷砌石駁坎旁，現場並無劃設紅線，也無警告標誌。當天因為大雨駁坎崩塌，他的車子副駕駛座玻璃、鈑金、車門被砸爛，車子也被落石卡在路中間，因此向管理單位北區分署、望安鄉公所求償維修費，以及他因心情鬱悶在家昏倒的精神上損失，總共22萬1000元。

北區分署抗辯，他們只有接管該土地應有部分各5分之2，未接管其上工作物或駁坎，且該路段先前已有里民向議員陳情，賴男在台北市工務局進行路基補強前，無視會勘紀錄及該路段狹小而禁止停車，仍把車停在該處，本身也有過失。

望安鄉公所則稱，他們是因贈與而取得部分土地，並非管理機關，駁坎也不是他們設置的，不必負賠償責任。

台北簡易庭指出，駁坎因年代久遠，無法考究是誰設置的，但既然北區分署、望安鄉公所土地管理者是，且駁坎是用來保持公眾使用道路的穩定，應適用國賠法規定。

據當地里長證稱，該路段已多次發生土石滑落，且依會勘紀錄，國財署早在2015年就知道路樹植根生長壓迫，會影響駁坎穩定，卻以無經費等理由怠於補強，也未設置警告標誌，台北地院簡易庭因此認為，北區分署和望安鄉公所應負賠償責任。

台北簡易庭考量車損狀況、營業損失等，扣除舉證不足的部分，判北區分署和望安鄉公所應共同賠償8萬0499元。案經北院民庭駁回上訴，全案確定。