年底4大公投即將登場，國民黨副祕書長羅智強等人自10月30日起展開夜宿凱道49天行動，羅智強今也在臉書宣布，今晚嘉賓是國民黨立委江啟臣。對此，江啟臣也作出回應，表示自己義不容辭答應，並透露國民黨這次發起兩項公投的戰略設計，最早就是出自羅智強給他的建議，因為民進黨最怕的就是公投。

江啟臣今（11月1日）在臉書發文表示，從國民黨在野以來，羅智強在街頭、在網路、在全國各地上山下海，為人民發聲、為制衡執政黨濫權的努力與付出，所有人都是看在眼裡，佩服在心裡，因此當昨羅智強問他要不要來夜宿凱道，自己不假思索，一口答應。

此外，江啟臣稱，自己要跟各位透露一個秘密，其實國民黨這次發起兩項公投的戰略設計，最早就是出自於羅智強給他的建議；江直言，羅智強說，民進黨最怕的就是公投，最怕的就是直接民意，從連署成案至今，民進黨動員全黨、鼓動側翼，砸5800萬預算，大肆抹黑公投的反應，就知道羅智強的看法是對的。

對於年底的公投，江啟臣認為，不只是直接民意，讓人民來決定國家的政策走向，其實更是政客的照妖鏡，誰與民意站在一起、誰背離民意，公投結果將照的一清二楚；江指出，公投決不是民進黨所說的政治鬥爭，而是真民主、真做主；更不是副總統賴清德所汙衊的，是台灣危機，而其實是台灣轉機，把國家大事的決策權，從高高在上的政治菁英，還給基層人民的轉機。江表示，剩下的一個多月，無論在何處，風吹雨打；無論再艱難，荊棘遍佈，國民黨都將為台灣人民拚公投、護食安，戰鬥到底。