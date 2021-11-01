東和鋼鐵(2006)主力產品H型鋼價格上揚，今宣布11月H型鋼每公噸漲800元，延續漲勢，加上本季為傳統旺季，可望帶動第四季業績重啟動能。此外，東和鋼鐵12月初將完成現金減資作業，有助明年EPS進一步再攻高。

第三季受到台灣廠區限電因素，以及越南廠受到疫情衝擊，公司整體出貨量下滑，東鋼第三季營收季減4.86%，至142.1億元；因第三季台灣廠產能利用率受夏季限電影響而下滑，越南廠獲利貢獻將較前兩季轉弱，法人預期第三季東鋼毛利率、獲利下降，營運表現為今年相對低點。

展望第四季，東和鋼鐵主力產品H型鋼價格持續上揚，且隨著台灣廠區限電因素消除，越南疫情趨緩，可望帶動台灣、越南廠出貨量同步復甦，業績可望重回成長步調。

東和鋼鐵公司預期，傳統工地施工旺季來臨，夏季限電結束；越南廠雨季已過，疫情也趨緩、鋼市交易逐步回溫，均有助台灣、越南廠出貨量同步復甦，加上廢鋼價格近期持續走揚，可望支撐報價不墜。法人預估，第四季營收、獲利回升，挑戰單季業績新高。

東和鋼鐵將於12月完成現金減資33%作業，公司減資前實收資本額約108.99億元，每股淨值27.43元，減資後實收資本額73.02億元，每股淨值預估將提升至40元之上，約41元。

受惠今年以來價、量俱揚，東和鋼鐵第二季EPS達1.38元，上半年EPS達2.75元，預計整體下半年營運表現續穩健，法人估今年獲利上看60億元，將創新高，以加權股本99.9億元計算，今年EPS上看6元。

展望明年，隨著公共工程、台商回流建廠辦等需求續熱，且原物料價格居高支撐鋼價，公司對台灣、越南及鋼構事業的出貨量、價格保持正向看法。

法人指出，東和鋼鐵明年營收、獲利可望持續穩在今年的高檔水準，加上減資後股本大降至73億元，有利明年東鋼EPS將再比今年明顯成長。

東和鋼鐵日前公告減資換發股票相關日程；減資股票最後交易日為110年11月24日。減資股票停止在交易市場買賣期間為110年11月25日至110年12月3日。減資換發股票基準日為110年12月3日。換發新股暨上市買賣日為110年12月6日。