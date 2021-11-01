上周五美股三大指數聯袂創新高鼓舞，台股11月伊始旗開得勝，權值股台積電(2330)、聯發科(2454)、大立光(3008)等雖漲勢溫吞，改由中小型半導體、IC設計、車電、元宇宙、節能、網通等族群百花齊放，加以航運股發憤圖強攜手喊衝，激勵台股開高走高，指數一度大漲逾百點，重返萬七、季線及半年線大關、最高觸抵17119.43點，惟金融、鋼鐵股欲振乏力，終場加權指數上漲80.83點為17068.24點，成交值縮為3254.17億元；櫃買指數表現猛於集中市場，收漲1.4%、站上近2個月高點；今日外資(不含外資自營商)賣超31.9609億元，投信賣超0.9659億元，自營商買超3.1377億元，三大法人賣超29.78億元。

大型電子股今日漲勢相對溫吞，台積電(2330)、鴻海(2317)、聯電(2303)、股王矽力-KY(6415)平盤游走，聯發科(2454)、聯詠(3034)、南亞科(2408)小漲1%內，大立光(3008)、台達電(2308)、南電(8046)相對強勢；中小型股活蹦亂跳上演作夢行情，特斯拉再飆新高點火車電股猛踩油門，順德(2351)連兩天漲停，帶動界霖(5285)跟進攻頂及長科*(6548)同步走高，二極體股王德微(3675)飆不停再創掛牌新高，激勵朋程(8255)、強茂(2481)、台半(5425)聯袂漲停登波段高點，其餘包括世芯-KY(3661)、宏達電(2498)、凡甲(3526)、全訊(5222)、大眾控(3701)、嘉晶(3016)、昇達科(3491)及晶宏(3141)亦掀漲停潮，成盤面上熱點。

近期題材火紅的車用電子、IC設計、元宇宙及網通、節能族群人氣爆棚，太陽能族群受惠中國能耗雙控、美國禁新疆多晶矽等題材發燒，聯合再生(3576)、茂迪(6244)、元晶(6443)、安集(6477)、新晶投控(3713)盤中集體亮燈漲停火力全開；LED族群在光磊(2340)本益比重估行情啟動下強攻漲停板，帶動明年營運向上的鼎元(2426)、華興(6164)、億光(2393)、光鋐(4956)跟進放閃。航空業進入旺季，航運股揚帆再出發，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)展翅高飛雙雙大漲逾4%；貨櫃海運運價回升，帶動長榮(2603)、陽明(2609)聯袂向前行。金融與鋼鐵股在金控雙雄富邦金(2881)、國泰金(2882)及中鋼(2002)領跌下表現相對弱勢。

美股Q3財報進入尾聲，美國第3季GDP遜預期，聯準會官員普遍認為通膨目標已達成，預期本周11月FOMC會議將宣布，12月啟動縮減購債，每月減少購買150億美元至明年中，提防系統性風險，外資連3日賣超220.76億元。上周五失守萬七的台股今日重振旗鼓，無畏台積電(2330)、聯電(2303)及日月光投控(3711)等半導體權值股乏力，在中小型半導體股火力全開下點燃作夢行情，帶領台股重返17000及季線大關！近期台股指數緩步揚升，主要受晶圓代工龍頭大廠法說釋出優異財報與營運展望所帶動，提升電子族群投資氛圍，惟外資買盤不捧場，權值股表現平淡，盤面上以內資主導的中小型個股表現較為活潑，由於景氣持續擴張出口暢旺，加上振興五倍券有助內需消費回溫，將有利資金類股輪動，預期具業績或利多題材之中小型股仍有表現空間。

台股近期為密集法說周，各家公司多宣稱產能仍是供不應求，在第三期財報亮眼、先前的股價低基期和美股仍處於創高的情形下，帶動台股近日上演強勁的反彈秀，台股後續站穩季線指日可期。加以台灣經濟基本面仍佳，展望第四季，國發會認為台灣疫情穩定、管制措施持續放寬，加上振興五倍券推出有助內需消費回溫，經濟成長動能將保持穩定，將對台股帶來下檔支撐。整體而言，在美國寬鬆貨幣政策可望持續、美台企業獲利仍處上修循環中，台股中期走勢可望維持多頭格局，但就短線而言，在國際變數干擾仍多，且波段漲多、成交量退潮、本土資金觀望下，預期台股震盪幅度恐加大。選股方面，半導體、電子零組件、光電等族群持續看好，另外，利基型傳產股、原物料股、解封受惠股等亦有表現空間。