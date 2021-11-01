森崴能源(6806)初次上市普通股股票承銷案，今天進行第二次競價拍賣，總計辦理競價拍賣股數11880仟股，本次參與投標投標單筆數計2370筆，合格標單共2286筆，今天順利完成開標，最低得標價格100.10元，最高得標價格125.00元，得標加權平均價格104.40元。
森崴能源今年10月13日因合格標單未達競價拍賣承銷數量，第一次競拍流標，今天二拍完成開標，後續辦理公開申購價格為104.40元，公開申購股數為4455仟股，11月3日至11月5日為公開申購期間；11月9日為公開抽籤日。
森崴能源(6806)初次上市普通股股票承銷案，今天進行第二次競價拍賣，總計辦理競價拍賣股數11880仟股，本次參與投標投標單筆數計2370筆，合格標單共2286筆，今天順利完成開標，最低得標價格100.10元，最高得標價格125.00元，得標加權平均價格104.40元。
森崴能源今年10月13日因合格標單未達競價拍賣承銷數量，第一次競拍流標，今天二拍完成開標，後續辦理公開申購價格為104.40元，公開申購股數為4455仟股，11月3日至11月5日為公開申購期間；11月9日為公開抽籤日。
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