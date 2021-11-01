瑞信(Credit Suisse)周一指出，瑞信在本周四的投資日除了公布第三季財報之外，也將補充瑞信策略評估的最新資訊。

董事長Antonio Horta-Osorio在今年四月從英國駿懋銀行(Lloyds)加入瑞信之後，馬上承諾為瑞信制定新的策略。並在連串危機導致許多高層的離職之後，為該瑞士第二大銀行的風險管理和文化進行評估。今年一家對沖基金Archegos的倒台，以及對Greensill的投資失當，導致瑞信連連產生鉅額虧損。

瑞信也在上個月對美國和英國當局同意提供4.75億美元，以解決與非洲的莫桑比克20億美元腐敗醜聞有關的賄賂和欺詐指控；瑞信的一子公司在紐約認罪承認了串通的指控。

瑞信已經因一連串醜聞而步履蹣跚，包括美國家族理財公司Archegos的失誤造成的鉅額虧損、供應鏈金融公司Greensill破產導致的客戶損失，以及該行涉嫌監聽前財富管理部門高管Iqbal Khan。

Horta-Osorio表示，這些醜聞是他見過中最嚴重的。