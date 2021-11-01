日本桌球天后福原愛和江宏傑在7月正式離婚，由於出軌風波，讓她的形象大受打擊，逐漸將事業重心移往大陸，1日她迎來33歲生日，也是離婚後第一個生日，比起往年都會發文慶祝，有江宏傑陪在她身邊，今年卻格外低調，社群平台上都靜悄悄一片。

事件爆發過後，福原愛的臉書就沒有再動過，貼文最後更新時間是2月25日，和江宏傑的甜蜜家庭照也沒有刪除，而IG則是停在2月10日，和臉書同樣早已被荒廢，反倒是微博，福原愛變得十分活躍，但最後的貼文也已經是9月22日，之後就完全銷聲匿跡。

直到1日福原愛的微博才自動跳出慶生動態，不少大陸網友都獻上祝福，祝她生日快樂之餘，也希望教練、陪練員和隊友們今年能陪她慶生，別讓她自己一個人，然而福原愛至今神隱，對比往年江宏傑總是會幫她慶生，處境變得淒涼許多。

日前江宏傑才透露，私下偶爾仍會為了「小孩子的事」和福原愛聯絡，但從事發至今，已經11個月都沒有見過本人，僅用電話連繫，目前江宏傑的生活已被工作和孩子塞滿，還會特別將工作排在孩子上課的時間，就是希望能陪伴他們長大，用心看待孩子的每一刻成長。