馬來西亞「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li），擁有精緻五官與32C的火辣身材，加上精湛的琴藝，在網路上快速走紅，IG吸引超過216萬人追蹤。昨（10/31）日萬聖節她也跟上潮流在社群平台上曬出一系列穿搭照，兩種火辣造型再度令粉絲看得直噴鼻血。

每年只要到了萬聖節，前後幾天都會在網路上看到各式各樣的Cosplay穿搭照，而穿搭風格一向性感火辣的李元玲也沒錯過這次的活動，近日在貼文中表示「你要我做你的護士，還是下去環遊地獄的魔女導遊？哈哈」，並曬出一系列照片。只見照片中，她先是穿上性感的中空俏護士服裝，並戴上聽筒與針筒，加上白色的蕾絲膝上襪點綴，性感指數瞬間爆表。

接著，李元玲又化身性感小惡魔，穿上紅色的細肩帶低胸上衣搭配黑色短裙，加上小惡魔紅角與黑翅膀裝飾，整體造型看起來俏皮又火辣；另外，在一系列的照片後面還藏有當天參加好友萬聖趴時的影片及自拍的畫面，飽滿的上圍弧線與凹凸有致的身材曲線，同樣令網友看了直呼「這個我要，大家別跟我搶。小心她會咬你們喔！」、「兩個我都可以」、「每天都不一樣做什麼都好」、「只要是妳變成什麼都可以」、「做我的護士吧」，吸引超過8萬人按讚。

事實上，李元玲不久前才因為「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖妓被抓而受到波及，當時她收到大批網友的詢問訊息，還被質問兩人的師徒關係，讓李元玲相當傻眼，最後她也在IG的限時動態上表示「點進去看新聞才知道我也中槍，請大家不要問我，我無法回應，我只知道他是ㄧ個很有才華的音樂家，人很nice，從來沒有越界師生關係」，正面解除網友的疑慮。