去年底到今年初，好幾波寒流接連來襲，台南沿海漁產損失嚴重，當時已投保低溫水產保險的36戶漁民都獲得理賠，共理賠約977萬元。漁業署近日公告今年度補助投保項目，不同魚種每公頃保險費自5000元到31萬元不等，申請期限至11月底，台南漁民只需負擔3分之1保費，市府呼籲漁民把握機會。

市府農業局漁業科表示，台南市去年溫度參數養殖水產保險共投保36戶，並以虱目魚保單件數最多，總計21件；由於去年的投保件數，連前年90件的一半都不到，不少漁民反映申請期限太短，來不及準備資料，因此今年投保期限特別延長2周，申請期間從即日起至11月30日止。

市府農業局指出，因應氣候與環境劇烈變遷，為了降低漁民遭受天然災害造成養殖生產風險，除有現行的天然災害救助機制外，政府鼓勵漁民參加保險公司推出的「溫度參數養殖水產保險」，目前已開發虱目魚、石斑魚、鱸魚及吳郭魚4種魚種保單。

農業局說，今年度保險期間為2021年11月1日至2022年3月15日止，當氣溫連續低於攝氏10℃達10小時以上，即可啟動理賠，且為了鼓勵漁民投保，中央和台南市府各補助3分之1保費，台南漁民只需負擔3分之1保費，就能獲得魚類在低溫寒害造成損失的保障。