彰化縣警察局首創「金勤區」，逐間認養金融金購，員警和銀行人員建立LINE聯繫，從3月至今已經成功攔阻臨櫃匯款詐騙案526件，金額達1億9699萬7862元，攔阻件數全國排列第一，攔阻成效更創歷年新高。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局首創「金勤區」，逐間認養金融金購，員警和銀行人員建立LINE聯繫，推動「金融機構攔阻詐騙作為」，從3月至今已經成功攔阻臨櫃匯款詐騙案526件，金額達1億9699萬7862元，攔阻件數全國排列第一，攔阻成效更創歷年新高。

彰化縣警局刑事大隊長許忠彥表示，為了暢通金勤區員警與行員的溝通管道，指導金勤區員警利用LINE，主動與行員聯繫進行反詐騙宣導，行員亦可利用LINE向金勤區員警詢問及報案；並進行採滾動式檢討修正，遇攔阻失敗的案例，立即分析原因及詐騙手法與特徵，供金勤區員警及行員做參考，以再次精進警銀共同阻詐之技巧。

警局統計，2020年同期攔阻成功132件、攔阻金額2936萬1310元，今年與去年同期相較，攔阻成功件數增加394件，攔阻金額增加1億6763萬6552元、成長6.7倍，除減少民眾遭詐騙案件發生，並有效守護民眾荷包。

內政部警政署統計資料也顯示，彰化縣警局今年1至9月，結合金融機構攔阻詐騙匯款共463件、攔阻金額1億6598萬6842元，成功攔阻次數全國排名第1。

這項創舉增加不少勤務負擔，引起員警在臉書「靠北警察」不小抱怨，每人負責一間，每週要私Line、公Line一次銀行人員，「是騷擾還是被強制？各自業務在忙，還要整天尬傳你的老人警語，說一次是提醒，說了100次就是強迫了你知道嗎？」「基層員警強迫銀行行員加line並要求通話90秒！造成男朋友、先生誤會外遇，引起家庭糾紛」。

員警還質疑，「如果銀行還是把被害人的錢匯款出去，就追究行員的責任，汰除不適任行員，真是別傻了，是追究同仁責任，汰除不適任金勤區！」、「大大把金管會放在哪裡？急著把工作搶來做還幫忙分擔咎責耶？」「每次都要叫督察科查，血洗派出所」。

臉書留言相當熱烈，「有些人寧願相信鬼話也不信警察勸導，是活該還是死好？上位的有親身去宣導看看嗎？」、「終於有人出來為我們靠北這個無腦的政策」等。

員林偵查隊長鐘振邦特別留言，預防詐騙本來就是警察業內工作，樓上各位有看到實施以來的成果嗎？攔阻了多少民眾辛苦錢嗎？拯救了多少破碎的家庭，「請不要抹滅了辛苦攔阻同仁的辛勞」。