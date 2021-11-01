花蓮市近美崙工業區附近民宅昨驚傳惡火，造成8間民宅被燒毀，花蓮市公所除在第一時間安置受災戶，今也發放發放急難救助金共計14萬元。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市近美崙工業區附近民宅昨驚傳惡火，由於現場為一排一層樓的木造鐵皮連動式房屋，大火不斷延燒，火舌不時從濃煙竄出，消防人員耗盡3個多小時才將火勢撲滅。（羅亦晽攝）

花蓮市近美崙工業區附近民宅昨驚傳惡火，由於現場為一排一層樓的木造鐵皮連動式房屋，大火不斷延燒，火舌不時從濃煙竄出，消防人員耗盡3個多小時才將火勢撲滅，雖然無人員傷亡，8間民宅卻付之一炬，花蓮市公所除安置受災戶，同時也發放發放急難救助金共計14萬元，盼能在第一時間給予幫助。

花蓮市美崙工業區華東路上月31日晚間11點傳出火警，火勢相當猛烈，造成8間鐵皮屋全毀，18人無家可歸，其中一度受困的7旬鄭姓老夫妻被救出，所幸2人無生命大愛，不過因有輕微嗆傷及擦傷，被救護人員送往醫院急救，其中1人住院，另1人則在急診室觀察。

火災發生當下，花蓮市長魏嘉賢第一時間也到現場了解狀況，並指示民政課清查住戶資料，社勞課協助安置受災市民。18人當中除2人送醫急救外，6人依親，10人則由市公所安置在旅館。

魏嘉賢今天上午前往發放受災戶急難救助金，共計14萬元，他表示，後續安遷救助等流程，將會視住戶需求協助申請，至於住戶希望現地重建，由於土地產權涉及國產署所有，住戶承租與否，必須依相關法令辦理。

針對火災殘骸廢棄物的清除，魏嘉賢指出，須帶火災鑑識完成後，再請清潔隊協助清運，不過有些住戶逃生時，只有身上衣物，因此會由社勞課幫忙找二手衣做為替換，另有需要就醫的住戶，市公所也會協助。