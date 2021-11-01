國民黨立院黨團今開記者會要求高雄市長陳其邁為城中城大火負責下台，民進黨立院黨團也回擊，稱當年新北市發生八仙塵爆，也沒有任何人要求當時擔任國民黨主席的新北市長朱立倫請辭下台，國民黨文傳會主委凌濤痛批，兩起事件性質完全不同，竟然還有臉牽扯毫不相干的其他事件、攻擊在野黨來轉移焦點為陳其邁護航，是「荒謬類比」。

凌濤指出，當年發生塵爆意外的八仙水上樂園屬重大投資案件，依據《觀光遊樂業管理規則》規定，主管機關為中央政府交通部，而舉辦活動的土地為國有的農業用地，本就不應轉租舉辦活動，意外發生後才被國有財產署收回，怎可和完全由高雄市政府負責管理、維護公安的城中城大樓相提並論？

凌濤表示，城中城大火意外悲劇高達46人死亡，也明確查出高雄市府負有維護公安及變更使用的責任，但自己市府所做出的行政調查報告內容，完全不敢提到陳其邁的責任，甚至連陳其邁三個字都沒有出現在報告當中，這和陳其邁市長過去擔任立委時曾嗆胡志強市中應為台中火災意外負責的表現大相徑庭，而立法院民進黨團竟然有樣學樣牽拖八仙塵暴與朱立倫，整個黨雙重標準的程度簡直令人咋舌。

凌濤進一步指出，民進黨團今早的記者會不是為陳其邁向高雄民眾道歉、也不是為自己的執政無方、治理失能向全國百姓道歉，竟然還有臉出來「做賊的喊抓賊」，要國民黨不要拿人民災難做政治攻防？

凌濤痛批，民進黨立法院黨團不顧城中城善後、拿八仙塵暴牽拖朱立倫的荒誕不經對比，不就是在拿人民災難做政治攻防？如果民進黨還記得自己是執政黨、還有基本的羞恥心的話，就請好好督促陳其邁做好檢討、善後並負起責任辭職下台，不要再用攻擊在野黨來轉移焦點。