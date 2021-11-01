搶秋冬火鍋商機，樂多多集團旗「肉多多」火鍋、「狂一鍋」新台式火鍋，以及「辛韓道」韓式鍋物，歡慶新門店進駐新北蘆洲、樹林與桃園，於11/4日與11/11日連續兩個週四推出「個人鍋物套餐、買一送一」快閃優惠，藉此不僅替新門店造勢集氣，更一舉強化顧客與品牌的黏著度。

樂多多集團董事長林少鈞指出，以cp值取勝的肉多多火鍋，食材成本即高達45％，但是隨著開放內用與近期氣溫驟降，去年推出大受歡迎的爆炒系列湯頭，與套餐菜盤升級為蔬食自助吧，再度喚回消費者的印象與記憶，因此門店回客率即高達八成，光集團近期4個月新增APP會員人數也突破30萬，因此延續原訂五月的展店計畫，三個品牌新門店的落點均非主要商業區，希望藉由先前操作有潛力城市或地區的成功模式，再次擴散品牌覆蓋率。

這次樂多多集團三品牌新門店的開幕買一送一快閃活動，肉多多火鍋結合北中南共計9家門店共襄盛舉、狂一鍋則是由樹林新門店獨撐大局，辛韓道除了桃園新門店，試營運的高雄店也加入造勢行列。消費者加入樂多多APP會員，於11/4、11/11前往全台配合活動的門店內用，可享「個人鍋物套餐」買一送一(歡迎混搭，以價低品項優先贈送)。除了壽星禮與振興券活動，不適用單點品項或與現行門店優惠併用(入會禮/點數兌換禮/加價購/網路活動等) 。