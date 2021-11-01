桃園市政府招商續傳捷報，「幼獅青年創業村暨智慧園區」引進新光合纖投資開發，新光合纖以權利金9.5億，取得該案，該案面積11.4公頃，設定50年地上權，將投資至少45億元開發，以「智慧製造」為發展重點，打造智慧製造園區及青年創業村。

「幼獅青年創業村暨智慧園區」基地鄰近楊梅幼獅工業區及幼獅交流道，附近產業群聚且交通便捷，新光合纖將投資至少45億元開發，可增加1500個就業機會及提供3000坪青年創業基地，輔導青年創業發展，預定三年內完成幼獅青年創業村興建及營運，八年內完成園區全部土地開發。

未來以智慧製造應用為主軸，將結合AI、自動化、大數據分析、5G應用等工業技術數位化，打造一個智慧創新生產園區，再輔以設置「青年創業村」，提供青年創意交流場域。

桃園市經發局長郭裕信表示，近年桃園產業發展快速，台商大幅回流，產業用地供給不足，桃園市政府府與國產署合作，以原榮民化工廠閒置國有土地，由桃園市經負責規劃招商，將國有閒置工業地釋出，供產業開發使用。

該園區原本規劃供青創村及馬達矽谷園區開發使用，不過因疫情影響招商，此次招商除原有青年創業村外，其餘調整為智慧製造園區，園區將整合智慧製造應用的創意發想、研發設計、試作、量產等各階段任務，打造桃園市智慧製造應用示範場域。