怡客咖啡總經理劉人豪表示，五倍券帶動營收成長超過3成。（怡客咖啡提供）

據經濟部最新統計，第二波五倍券自10月25日開放預訂，已逾百萬人完成預訂；統計紙本領取人數，已逼近1500萬大關、數位綁定則超越413萬人，合計逾1900萬人。

連鎖怡客咖啡表示，自10月8日五倍券開放使用首日後，即推出「讓5000元變1萬800元」的加碼活動，並推出折扣下殺66折的五倍振興餐。怡客咖啡總經理劉人豪表示：「自10月8日至10月27日止，短短20天時間，已經有破萬消費者選購振興五倍套餐，帶動整體營收超過3成成長，我們也觀察到使用數持續成長中，預估第二波五倍券能再次帶動營收動能。」

怡客咖啡宣布「讓5000元變1萬800元」的加碼活動，延長活動至11月30日，數位會員加值1000元，除可得到1000振興加值金，更可加碼獲得2張價值80元的飲品兌換券，及價值1000元的餐飲折價券。

除會員加值優惠外，全台門市同步推出兩款振興套餐，1款為價值300元的優惠套餐組，只要1張200元振興券即可購買；1款為價值750元的雙人優惠套餐組，只要1張500元振興券即可購買，下殺66折。