外交部提供

美國政府第二度捐贈台灣150萬劑莫德納疫苗，今天下午由中華航空運抵桃園國際機場，代表我方前往接受的外交部政務次長曾厚仁表示，此舉彰顯台美相互扶持的深厚友誼。對於美國政府持續以實際行動堅定支持台灣，協助我國對抗新冠肺炎，外交部謹代表我國政府及人民表達誠摯感謝。

曾厚仁表示，此次是繼美國政府今年6月捐贈我國250萬劑莫德納疫苗之後，第二度捐贈我國疫苗，美方至今捐贈台灣疫苗累計數量達400萬劑，彰顯台美的堅實友誼及民主國家彼此關懷、相互扶持的深厚友誼。

他說，誠如美國國務卿布林肯所言，台灣是美國的「珍貴夥伴、民主的成功故事及值得信賴的朋友」。台美是長期堅實的合作夥伴，共享自由人權價值，並同為國際民主陣營的盟友，一向攜手面對各項挑戰。

曾厚仁指出，在全球各國持續共同合作對抗新冠肺炎蔓延之際，美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭等國馳援我國疫苗，有效提升台灣的疫苗接種覆蓋率。此次美國政府再度對台灣捐贈疫苗，充分展現台美緊密友好的夥伴關係。

他重申，我國政府將在台美對民主、自由及市場經濟的共享價值基礎上，持續穩健強化台美雙方在各項領域的合作關係，共同為全球團結防疫及捍衛普世價值，持續貢獻良善力量，讓「善的循環」溫暖茁壯。