陳莫非推出首張個人全創作專輯《慢慢變好》。（福茂唱片提供）

陳莫非即將發行首張個人全創作專輯《慢慢變好》。（福茂唱片提供）

新人陳莫非將於11月推出首張個人全創作專輯《慢慢變好》。他來自廣西百色，赴北京的追夢之旅中，遇見了恩師翟黑山。翟黑山曾獲第13屆金曲獎「特別貢獻獎」殊榮，被尊稱為「爵士樂泰斗」；而陳莫非跟隨翟黑山苦學７年，被翟黑山親授為其分身弟子，學習而成的技巧也成為他創作時重要的養分。

陳莫非的創作根源與家鄉和成長歷程有莫大的連結，他體驗過鄉村貧苦，也為了音樂夢踏足北京，在生活的迷惘與追夢間支撐著；而與他有著濃厚情感的世外桃源故鄉大山－岑王老山，陳莫非回憶道：「我喜歡爬到最高的山上，吹著風俯視山腳下的遼闊，或是吹著牧童短笛，悠遊在山坡上唱歌。」歌曲結合土地自然意象，交織對家人與村人的思念，樂曲中彷彿也能感受到山風吹拂、芒花搖曳的自然景色。

陳莫非自嘲除了愛好堅持音樂，似乎其他什麼事都不行：「身邊同學都回家鄉結婚、或接管家裡事業，只有自己還在執著夢想，就因為熱愛做音樂的快樂吧！我知道自己想要的樣子，所以北漂或者流浪對我來說，其實蠻有意思也甘之如飴。」

而他首張專輯《慢慢變好》，不僅以家鄉意象入歌，他在現實生活裡也讓家鄉變好，見證他從鄉村到城市奮鬥，不讓家人失望，同時改善家村居住環境，親人關係慢慢變好。

同名主打〈慢慢變好〉描述在愛情裡迷失的人們面對感情兩難，尊重每個選擇，如何走出迷茫墮落而重生，才能從黑暗返回光明。歌詞帶有因果輪迴、徹悟自省的禪意字句，是陳莫非參訪寺廟時得到的啟發：「迷失的人固然有錯，也體會其中因果，錯皆有法度，度過以後皆放下，不再執著過去，不再為自己的過錯而一直耿耿於懷。」