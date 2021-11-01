台中市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達、張耀中1日聯合質詢，為全市超過1萬2000名保姆、托嬰中心照護員、幼兒園的教職照護人員請命，質疑安排周一至周三施打新冠疫苗，可能因疫苗反應無法上班而必須請兩天假，孩童也無法到校，影響到近10萬家庭，建議安排周五、六接種，社會局長彭懷真表示，正與衛生局接洽安排教職照護人員夜間施打疫苗。

市議員謝志忠表示，施打莫德納第二劑，接種完通常反應比較激烈，需要休息48小時，但如此一來，老師請假無法上班，小孩子跟著無法送去學校，上班族家長可能也要請假照顧小孩。

謝志忠指出，托嬰中心職員1325人、收托幼兒數5215人；居托人員3429人，收托幼兒數7078人，幼兒園教職員約7924人，學生約84021人， 影響共超過1萬2183教職員與居托員，還有9萬6314名嬰幼兒家庭與父母，有調整必要。

王立任等議員強力要求，應該讓保母、托嬰中心及幼兒園教職員，安排在周五或周六上午施打疫苗，並同時與社會局、教育局、衛生局明確建議，讓老師打完疫苗獲得充分休息，兼顧各方，讓老師、孩童、家長通通安心。