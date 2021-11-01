我國今新增5例境外移入個案，其中有3人打過疫苗，但最終指揮中心認定非突破性感染，目前國內統計境外移入個案中，累計189件突破性感染，其中以打過BNT疫苗的最多；長榮確診機師的病毒基因序列今出爐，確定是染上Delta病毒株。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內今新增的5例境外移入個案，有3人打過疫苗，但由於接種時間點以及其中2名個案早已感染過，最後判定排除突破性感染。

羅一鈞補充，指揮中心自7月2日起至10月29日統計境外移入個案中，共有189例符合突破性感染，其中有71件是打BNT最多，其次依序為AZ（37例）、科興（37例）、嬌生（12例）、莫德納（10例）、國藥（10例）、衛星V（4例）、AZ+BNT混打（3例）、Covaxin（2例）、智飛（1例）、AZ+莫德納混打（1例）、莫德納+BNT混打（1例）。

羅一鈞強調，上述統計無法代表疫苗具體效力，只是客觀呈現入境旅客接種疫苗的品牌。

羅一鈞也提到，上周境外移入確診的長榮機師，今天病毒基因序列檢驗結果也出爐，確定感染到Delta株，與美國目前流行的序列相仿，推測是在外站工作時遭傳染。

上月30、31日，國內共接種32萬6713劑新冠疫苗，其中AZ打出6萬1618劑、莫德納施打5萬3263劑、BNT接種21萬0009劑，讓國內第1劑疫苗涵蓋率達到73.47％，計次人口比為每百人106.14。