身價高達3110億美元（約新台幣8.7兆）的世界首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前被聯合國世界糧食計畫署點名，只要拿出總資產的2%就能解決世界飢荒，對此，馬斯克周日在個人推特上回嗆，只要聯合國能說清楚捐款金額的用途，他就會馬上賣掉特斯拉股票捐錢。

綜合外媒報導，糧食計畫署署長David Beasley日前受訪時公開表示，只要富豪們能捐出一小部分的資產就能解決飢荒，更點名馬斯克與貝佐斯（Jeff Bezos）應該要以身作則，David Beasley還幫身價約3000億的馬斯克計算，只要他能拿出2%約60億美元（約新台幣1680億）的資產，就能解決問題。

此事在網路上引起熱烈討論，人工智慧專家Eli David先質疑聯合國用錢不當，因為光去年一整年就收到84億美元（約新台幣2352億）的捐款，已經超越要求馬斯克捐的60億，為何還沒有辦法解決飢荒。

隨後，馬斯克也在個人推特上回應此事，他強調，只要聯合國說清楚捐款資金會怎麼花，他就會賣掉特斯拉股票，馬上捐錢。

根據美國財經媒體的億萬富翁追蹤數據，馬斯克身價達3110億美元穩居世界首富寶座，貝佐斯以1950億美元居次，隨後則是法國LVMH集團行政總裁Bernard Arnault的1670億美元、比爾蓋茲的1360億美元及谷歌聯合創辦人Larry Page的1310億美元。