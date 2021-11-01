中央日前宣布，從11月2日起將進一步鬆綁防疫管制措施，並分階段鬆綁分階段鬆綁八大行業防疫管制，以「有、無陪侍服務者」為區別，無培侍服務可在11月2日向地方政府提出復業申請，台北市今臨時舉辦防疫記者會，台北市副市長黃珊珊指出，11月2日起開始放寬某些管制，部分活動可有條件免戴口罩，會遵循中央指引開放。

黃珊珊指出，11月2日起將開放「社區照顧關懷據點」及「長青學苑課程」與共餐；另外，舞場夜、夜店業、三溫暖可申請復業，部分體育活動則有條件免戴口罩、體育場館容留人數回歸各場館規定。

黃珊珊強調，雖然部分活動放寬，但仍維持實聯制量體溫、主動申報健康調查、出入口單一動線、加強手部消毒、維持社交距離、加強環境清消等防疫規則。

北市社會局表示，11月2日起同意開放長者內用共餐及外帶餐食；同意開放辦理卡拉OK、麻將及桌遊類課程，關懷據點仍應函報社會局申請復辦，截至11月1日已有260家社區照顧關懷據點申請復辦。

至於八大行業防疫的部分，黃珊珊說，舞場業、夜店業和三溫暖業等「無陪侍服務者」11月1日公告受理申請復業，現勘符合規定，11月2日起復業；至於酒吧業、酒家業、舞廳業、萬華茶室172家業者，須待11月9日公告受理申請復業，現勘符合規定後，11月16日起依中央公布復業。

此外，八大行業要開放需符合幾個條件，包含從業人員至少接種過1劑疫苗並滿14天以上，且首次服務前要提供3日內快篩或PCR陰性證明；未完整接種2劑疫苗的員工，須每周進行一次快篩或PCR檢驗；顧客進場至少要完成1劑疫苗滿14天證明。

至於八大行業是否會結合健康通行證？黃珊珊說，當時北農跟環南有使用過，有再跟中央爭取介接台北通，但時程還不確定，除八大外，希望也能在醫院和老人機構使用健康通行證管理，台北市已經準備好了，做好監測，只要開放後台就可以做介接。

另外，被問到現階段沒有疫苗護照如何做把關？黃珊珊回應表示，員工要造冊，並提出相關疫苗證明，顧客的部分則須持有黃卡或健保快易通，會請同仁以抽查方式，警察也會臨檢，抽查如發現不符規定，會依《傳染病防治法》開罰。