余女和男友列印五星級飯店的旅遊票券，在網站販售。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

嬰因肚子餓，在派出所哭鬧，警員於心不忍，自掏腰包買特殊性奶粉給余女。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市一對有吸毒習性的情侶檔，因缺錢買毒，動歪腦筋，在網路下載列印五星級酒店旅遊券後，聲稱父親過世被迫求售；1名洪姓女子信以為真，買了8張旅遊券，票券到手才發現是假券報警；洪女佯裝再買4張，余女帶著2月大男嬰面交，被埋伏警方當場人贓俱獲。

警方指出，在台北從事網拍的洪姓女子10月29日在網路上發現臉書社群、蝦皮等賣場有販賣蘭城晶英酒店等熱門旅遊券，洪女想和友人一起去旅遊，於是向賣方詢問，買家聲稱「原本家人要一起去旅遊，但父親忽然走了，很多人都取消，因此才以原價7500元拍賣」。

洪女不疑有他，一口氣訂購8張共計6萬元的旅遊票券，由於人在台北，於是委託在高雄的友人面交。未料，洪女發現友人寄來的票券，票面色澤怪異、粗糙，親自前往北部的晶英酒店詢問，確認票券是假的氣炸，隨即報警。

為了揪出幕後詐騙的賣家，洪女計誘對方，聲稱自己還想再買4張旅遊券，洪女委託上次面交的友人再度出馬，警方則在附近埋伏；只見37歲的余姓女子抱著2月大的男嬰現身，交出旅遊券，洪女友人當場數錢，雙方一手交錢一手交貨，警方見余女收錢後，曲面表明身分逮人。

當時在車上等候余女的29歲李姓男友也一併被警方逮捕，車中被警方起出1小包的安非他命毒品。

無辜的男嬰和父母被帶回派出所時，因肚子餓嚎啕大哭，由於男嬰屬於敏感體質，須購買專用的特殊奶粉，余女告知警方身無分文可買奶粉，員警不忍嬰兒挨餓哭泣，二話不說自掏腰包買奶粉送給余女，並趁機告誡2人，2人吸毒和詐欺行為，恐會造成親子分離，讓體弱的幼子無親人照料，2人僅點頭未多說話。

警方偵訊後依詐欺、毒品危害防制條例及偽造文書等罪嫌將2人送辦，由於男嬰年齡在2歲以下，也跟著余女一起至地檢署，警方同步通報社工，關注男嬰日後動向。

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