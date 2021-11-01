「純白果果」推獨家配方水果晶球搭配純果果汁。（純白果果提供）

精緻水果禮盒附風格卡片，試賣階段兩周即賣出500盒。（純白果果提供）

據經濟部統計，台灣每年可賣出10.2億杯手搖飲，平均每人每年喝掉43.3杯。財政部統計資料庫數字也顯示，台灣冷熱飲料店營業額在10年間快速成長了3倍，從2010年的197.8億，到2020年成長到580.9億。而其中，以茶飲為主的手搖飲佔多數，純果汁型態的飲料店則極其少數，

主打全台第1家輕奢華複合式鮮果專賣店「純白果果」，近來於新北市新莊開幕，地點坐落於新莊手搖飲一級戰區，提供時尚純果汁、新鮮水果、小資族水果切盤、精緻水果禮盒，讓喝膩手搖飲的新莊居民與上班族，有全新的健康體驗。

純果汁部分分為「果果果園」、「果果牧場」、「果果雪地」等3個系列，將近30款現打新鮮水果汁，每杯新鮮水果汁還搭配獨家配方水果晶球，打造全新果汁飲用體驗，

純白果果共同創辦人暨執行長劉榕展表示：「團隊耗時半年研發獨家配方水果晶球，從口感、口味、以及與果汁的搭配，開發出了超過10款的水果晶球，也期望透過這樣創新的組合，讓每一個顧客都能好喝、好玩、好看更好拍。」

劉榕展表示，精緻水果禮盒更是品牌一大賣點，獨具設計感的禮盒造型，每一份禮盒還附贈風格卡片，讓送禮更有情意，禮盒試賣階段，短短兩周賣出將近500盒。

11月底前品牌推出200及500振興券專屬健康組合餐，200振興券可購買火龍鳳梨汁1杯、純白奶霜西瓜冰沙1杯、卡士達水果塔1份，市價235元，只要200振興券即可購買，享有85折折扣。