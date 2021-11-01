日本受到今年8月小笠原群島海底火山噴發影響，在沖繩本島等地沿海出現大量「浮石」，已北漂到四國地方外海。專家預測，如果浮石跟著黑潮持續北上，11月底有可能接近關東地方。

小笠原群島海底火山「福德岡之場」今年8月噴發所產生的大量浮石（多孔火山碎屑岩，能在水中漂浮），從10月中旬起陸續漂流到沖繩本島，已對漁業及觀光業帶來影響。

日本放送協會（NHK）報導，在得知大量浮石漂流在太平洋後，日本第5管區海上保安本部持續派遣航機在轄區海域進行警戒。

結果10月30日在四國地方高知縣足摺岬約146公里外海域、10月31日在高知縣室戶岬約207公里外海域，都發現方圓數10公里範圍看似浮石的漂流物。

高知縣政府昨天已針對沿海地區的市町村政府及漁業協同組合（類似漁業合作社）等提出呼籲，漁民應留意船隻捲入浮石可能造成引擎故障等情況。縣府也跟上述單位商議因應作為。

高知縣政府表示，夜晚與清晨很難看清海面，等到發現浮石出現可能為時已晚，希望出海進行捕撈作業的漁民，應對船隻勤加進行檢查。

日本海洋研究開發機構主任研究員美山透日前預測，浮石可能會在11月上旬到達四國地方附近海域，接著跟著黑潮移動，11月中旬到達四國地方與紀伊半島間的紀伊水道海域。

再接下來，這些浮石可能會在11月底相當接近關東地方等本州島南岸。

美山表示，目前狀況跟電腦模擬大致相同，浮石正照預想持續移動。

至於浮石會不會真的漂流到沿岸地區，還要看風向，美山說，如果吹南風的話，浮石有可能被吹到相當接近港灣的地方。

另外，日本最早受到浮石影響的沖繩縣，今天還是可以在沖繩本島海岸及外海看到大量浮石。