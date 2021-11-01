桃園市復興區位處偏遠山區，有許多產業道路、小巷弄沒有路名，消防局1日特別舉辦救災難找地址演練，模擬119救災救護指揮中心接獲吳門牌地點報案後，啟動「三方通話」機制與轄區分隊同步受理，藉由在地分隊對轄區內的熟悉度，以行動派遣119APP建置相關定位資訊，快速完成案發地點定位、導航及出勤任務。

消防局表示，復興地區幅員遼闊，部分地點沒有明顯門牌地址或道路名稱，相對平地更顯得錯綜複雜，民眾報案時往往無法清楚說明所在位置，山區消防分隊特別針對此類難找地址，透過平時查訪、拍照及定位，建有「難找地址」資料庫，其中復興分隊有125處、巴陵分隊143處，共計268處。當民眾報案時，若無地址可詳述附近重要地標，可透過消防署「119報案APP」及消防局發送「強化定位簡訊」，將定位點直接傳送至119救災救護指揮中心受理。

這次演練模擬勤指中心接獲報案，報案人在無門牌、路名、商號等資訊可以幫助定位的情況下，透過來電顯示號碼、基地台區域範圍等，判斷報案人大致位置後，接著啟動與轄區分隊「三方通話」，並引導報案人對附近大型目標物、周遭環境描述，再由分隊端判斷報案人所在位置，並利用消防局行動派遣119APP顯現難找地址定位資訊，以便出勤人員導航該處，能更快速到達報案地點。