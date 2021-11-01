亂彈戲曲大師王慶芳舉手投足間都是戲。（謝明俊攝）

亂彈戲曲大師彭繡靜傳授傳統戲曲20多年。（謝明俊攝）

亂彈大師王慶芳、彭繡靜即席演出一段亂彈戲碼，兩人默契絕佳。（謝明俊攝）

亂彈大師王慶芳、彭繡靜即席演出一段亂彈戲碼，戲詞幽默逗趣，逗得縣長徐耀昌不禁莞爾。（謝明俊攝）

苗栗亂彈戲曲大師王慶芳、彭繡靜即席表演亂彈戲碼

台灣現存亂彈表演3大宗師，其中2人王慶芳、彭繡靜，都是出身苗栗的苦命孩子，以養子、養女身分從小投身戲班學習各類戲曲表演，包括客家採茶戲、京劇、閩南歌仔戲、亂彈等，無一不精，並分別在國內知名藝大、劇團教習傳承傳統戲曲，獲得文化部認定為亂彈戲保存者，1日上午苗栗縣長徐耀昌特頒贈「人間國寶」獎牌表彰2人對傳統戲曲的貢獻。

縣府文觀局表示，台灣亂彈戲為清代花部亂彈之一脈，亂彈戲傳入台灣後，風靡全省，成為全島酬神廟會慶典或個人生命禮俗中重要的祭儀或娛樂，並與四平戲、梨園系統之「七腳戲」（七子戲），為清代以來鼎足於台灣之3大劇種。從俗諺「吃肉吃三層，看戲看亂彈」，可窺知盛況。

居住後龍的藝師王慶芳，是日據時期來台京劇演員江玉寶之子，生母黃菊妹為採茶班演員，3歲時過繼給與父母親同戲班的王進、潘清金夫婦，從此改姓「王」。七歲入竹南亂彈班「慶桂春陞」的囝仔班，從許吉（「金龍丑」）學「三花」，後隨養父王進遊走亂彈戲班。十四歲，改習「小生」，受「武生底」的養父王進調教，走「文武小生」路線。

王慶芳藝師一生從事戲曲表演，表演經歷豐富，戲曲生涯大抵駐班於亂彈戲班、客家戲班，也唱歌仔戲、京劇。行當方面，初學「丑」，後轉「小生」，中年後演老生、花臉，曾為「老新興」、「新榮鳳」排過多齣劇目，長年的舞台經驗，使王慶芳成為全才型的亂彈戲演員。

王慶芳藝師目前遊走於「榮興」、「金滿圓」等採茶劇團，在客家採茶戲班長達數十年表演經歷，舞台演出經驗豐富，技藝精湛，擅演角色眾多，尤精花臉，多次獲得客家戲劇比賽淨角獎，並致力於客家戲曲傳習與教學達數十載。除亂彈戲、採茶戲戲齣與唱腔外，內台戲興盛時期，也兼演歌仔戲與京劇劇目，近年較大型的演出紀錄，是隨「榮興」至台北國家戲劇院演出客家大戲《婆媳風雲》、《相親節》、《花燈姻緣》、《喜脈風雲》等戲。另又習客家齋法，為苗栗後龍「法顯壇」固定合作成員之一，於2018年登錄為苗栗縣傳統表演藝術─亂彈戲曲─保存者。

現居大湖的藝師彭繡靜，本姓「黃」，因家庭經濟問題，成為苗栗大湖謝家養女，15歲為草屯「樂天社」楊金水養女，並隨養母彭玉妹改姓彭，彭繡靜女士的戲齡超過六十年，演出經驗豐富。26歲彭繡靜正式加入「新美園」劇團，師承王金鳳先生學習正旦。

彭繡靜本行為旦角，對於劇中人物演出的身段與唱唸表現均有其獨特的詮譯。在新美園時期演出，彭藝師飾演蕭翠英公主，其扮相柔美，身段輕巧且唱腔婉轉，以及眼神所表現出各種的情態、神韻，故為新美園之當家小旦。1995年彭繡靜參加「臺灣省地方戲曲比賽」，並獲得「最佳旦角獎」。

彭繡靜長期投入戲曲教學工作，目前於竹塹北管藝術團及各北管子弟軒社、大學院校和社區擔任前場指導教師，20多年來為戲曲的傳承和人才之培育負出極大心力，於2015年榮獲「第22屆全球中華文化藝術薪傳獎傳統戲劇獎」殊榮。而彭藝師熟悉亂彈戲曲風格，雖已離開戲界，但仍從事戲曲的傳承與教學並指導後進，於2019年登錄為苗栗縣傳統表演藝術─亂彈戲曲─保存者。

王慶芳與彭繡靜早年曾同台演出亂彈，兩人默契絕佳，對戲文非常熟悉，隨手捻來都可成戲，苗栗縣長徐耀昌1日上午頒獎表揚時，王慶芳、彭繡靜即興表演一段亂彈，幽默帶著雙關的戲詞，加上2老出色的表演，讓在場人士觀賞一段精湛的亂彈表演。