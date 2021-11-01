台股11月首個交易日迎來開門紅，今早開漲34點、報17021.77點，漲幅一度擴大逾百點，最高站上17119.43點，最終上漲80.83點或0.48%，收17068.24點。盤面上看，眾類股漲多跌少，尤以電器電纜股表現最強勁、收漲2.87%，居類股漲幅之冠。線纜股強勢表態，或許可從金屬原物料價格窺探一番。元大期(6023)指出，截至今年10月中旬，倫敦金屬交易所(LME)銅價較年初成長逾3成，鋁價更大幅成長逾5成，站上12年來新高。國際銅價、鋁價高檔，線纜股營運吃補，亦成為多頭青睞的標的，今由中電(1611)領軍喊衝，線纜股跟隨。

中電110年前3季營收13.08億元，稅前淨利3794萬元，本期淨利3386萬元，歸屬於母公司業主淨利3386萬元，每股盈餘0.1元。除了基本面有撐，中電近期挾著電動車題材，成功吸引買盤駐足，股價無畏10月29日(上周五)外資擴大賣超，今日照樣帶量上攻，拉出第2根漲停、收12.7元，躍上年線並創波段新高。大亞(1609)110年9月營收23.74億元，月增6.04%、年增46.42%；第3季營收69.6億元，季減2.96%、年增48.9%；前3季累計營收201.43億元，年增55.69%，超車去年全年。大亞不僅業績繳出漂亮的成績單，太陽能及儲能事業也是一大亮點，明年初將加入台電交易平台，預計每年將完成25MW(百萬瓦)儲能系統建置與營運。大亞握利多，激勵股價小幅開高至24.95元，盤中步步高，時至午盤直奔漲停至收盤，收27.2元，一舉收復短中均及半年線，今日股價呈現價量俱揚。同樣受惠金屬原物料價漲的華新(1605)，其110年9月營收達143.95億元，月增7.27%、年增35.04%，改寫4年同期新高；第3季營收422.64億元，季增7.97%、年增49.76%，為近1年高點；前3季累計營收1103.17億元，年增35.29%，已接近去年全年。今開高走高，一度漲至26.7元，最終上漲2.5%、收26.6元。

華電(1603)收漲3.51%、華榮(1608)收漲2.6%。此外，家電大廠禾聯碩(5283)、三洋電(1614)、聲寶(1604)則是有五倍券加持，家電銷售可期有助營運，今日分別收漲2.99%、0.72%、0.68%。

國際能源危機未解，缺電限產窘況樣樣來，引發市場間對供給的疑慮，使得金屬原物料價格居高不下。

綜觀大盤，電子交投熱絡，加上元宇宙、低軌衛星概念崛起，台股有機會出現作夢行情，但短線上需留意美國聯準會利率調整動向。