LG電子公布最新2021年第三季財報，合併營收達18.79兆韓元(162.3億美元)，年成長22%，亦為LG電子有史以來最高的單季營收；獲利方面，雖部分受到一次性的成本支出影響，但整體表現仍舊亮眼。營業利益為5407億韓元(4.6699億美元)，相比去年第三季下滑49.6%，反映認列的4800億韓元(4.15億美元)準備金。

LG生活家電暨空氣解決方案事業部第三季營收達7.06兆韓元(61億美元)，營業利益達5054億韓元(4.3651億美元)。受惠於美洲與歐洲市場的強勁表現，營收相較去年同期成長14.7%，更首度突破7兆韓元大關。

LG家庭娛樂事業部第三季營收達4.18兆韓元(36.1億美元)，與去年同期相比上升13.9%。這已是公司連續四季營收突破4兆韓元，主要受惠於OLED與大尺寸電視等頂級產品在北美與歐洲兩大市場的需求穩定成長。不過，由於LCD面板等零組件價格持續上揚，第三季營業利益為2083億韓元(1.7991億美元)，較2020年同期下滑。

LG車用零組件解決方案事業部第三季營收達1.74兆韓元(15億美元)，與去年同期相比上升4.8%。在2021第三季營業損失5376億韓元(4.6432億美元)，其中包含通用汽車召回Chevy Bolt EV電動車所產生的4800億韓元一次性支出。雖然第三季包含電動車在內的整體車市需求增溫，但受半導體原料短缺影響，全球汽車產業遭受重大挑戰。展望第四季，LG將擴大與汽車OEM及其他零組件廠商合作，致力強化穩固全球供應鏈。

LG企業解決方案事業部受益於商用顯示器、個人電腦與顯示器等產品需求持續攀升，以及B2B營運逐步回穩，第三季營收較去年同期成長13.9%，來到1.69兆韓元(14.6億美元)。然而，受到LCD面板、半導體與太陽能矽晶圓等關鍵零組件漲價影響，加上全球物流成本增加，導致第三季出現123億韓元(1062萬美元)的營業損失。