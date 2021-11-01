宏達電(2498)今(1)日宣布，推出其新一代真無線藍牙耳機HTC真無線藍牙耳機Plus，提供出色音質及一系列進階功能，包括ANC主動降噪及IPX5防水功能，搶攻雙十一商機，由於今年的真無線藍芽耳機ANC功能逐漸變成標配，故宏達電在此時端出新品，對於搶攻該市場的企圖心濃厚，且就售價上，若以早鳥價來看，宏達電在價格上相當具有競爭力，而市場也看好，後續無線藍芽耳機市場的成長最大一股動能將來自手機品牌。

根據IDC日前針對大陸無線藍芽耳機出具的最新研究報告指出，今年上半年大陸無線藍牙耳機市場出貨量為5374萬套、年增加26.8%，其中，真無線耳機成長速度領先整體藍牙耳機市場，上半年出貨量3625萬套、年增加32.1%，值得注意的是，具有主動降噪功能(ANC)的入門級產品普及，也為激發市場需求的重要原因之一。

有鑑於今年真無線藍芽耳機ANC(自動降噪音)將逐漸成為標配，宏達電真無線藍牙耳機Plus支援ANC/ENC雙重降噪功能及AAC高音質音效，單耳內置雙麥克風，在喧囂之中，也能輕鬆隔絕各種環境噪音，此外，並搭載IPX5防水系統，更能保障耳機使用安全。電力部分，HTC真無線藍牙耳機Plus擁有長達6小時續航，流線時尚的充電外盒可提供86小時的待機時間，搭配充電盒多次充電，可提供全天長效24小時強效續航力，輕鬆滿足一天的使用需求。耳機也支援手勢觸控操作，輕觸耳機就能調整主動降噪模式、播放、暫停、切換曲目、接聽 與掛斷電話、還享有語音助理等功能。

HTC真無線藍牙耳機Plus提供出色音質及一系列進階功能，包括ANC主動降噪及IPX5防水功能，上市推出黑、白經典雙色，建議售價為2190元，今日起正式於HTC網路商店販售。開賣之初將提供消費者早鳥優惠，11月30日前選購可以優惠價1890元購得。此外，為迎接年度雙11購物盛事，宏達電同時祭出「VIVE指定系列享五重好禮優惠」、「HTC網路商店限定5G手機享雙11大禮包」、「HTC網路商店指定手機配件3折起優惠」及「五倍券振興優惠」，趁此波選購可享有最高總價值萬元以上好禮。