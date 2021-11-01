民眾到賣場消費都會先查看標價。不過一名男網友表示，到大賣場購買生鮮肉品，看到一片鮭魚標價0元，沒想到到櫃台結帳後，店員也沒有跟他收半毛錢，令他十分開心，嗨喊「我買到0元鮭魚了，太幸運了」，貼文曝光卻引發兩派網友爭論。

原PO昨（10月31）日於論壇《Dcard》指出，到大賣場添購生鮮食材及生活用品時，發現架上有一塊標價0元的鮭魚，當下就立刻放入購物車去結帳了，他心裡一邊想應該是系統出錯，導致貼錯標價貼紙，「應該不會真的免費吧？」

原PO將所有要購買商品給店員刷過條碼、付錢後，便在一旁核對商品明細，沒想到標價0元的鮭魚真的免費，店員並未向他收取半毛錢。根據他分享的照片顯示，該片鮭魚雖然標價0元，但魚肉色澤看起來非常新鮮，肉質紋理也相當明顯，他又驚又喜「幸好還買了很多其他東西，所以店員也沒發現，真是太幸運了」。

貼文曝光後，不少網友認為原PO應該告知店員，「你幹嘛做偷雞摸狗的事」、「很幸運沒錯，但這種東西容易有糾紛，然後你還PO上來」、「你怎麼敢PO上網」、「怪怪的，有點像偷東西，因為你其實知道一定是標錯價，誰會賣0元的鮭魚」。

另一派人則認為「自己自由心證吧！反正標價這樣寫我看到也沒理由不拿呀」、「賣場標錯就是賣場的問題啊！反正結果就是0元鮭魚，真香」、「沒毛病，是店家的問題」、「說不定那鮭魚是福利品啊」、「人家就合法買東西，怎麼一堆人說有問題」。

留言中也有人搬出刑法解釋，以客觀來說，原PO已將商品拿到櫃檯結帳，且經過店員確認，所以不算詐欺；主觀上，原PO已將0元鮭魚結帳，並沒有將0元商品帶出賣場，據為己有的意思，所以犯罪不成立，「都就已經拿去櫃台了，難道店員不用檢查？有義務的是店員才對吧！」