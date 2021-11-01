台南市中西區宮廟密度全台最高，每年都有居民檢舉廟會遶境活動擾民，地方10月發動3場公民會議，盼找出「與神同行」的和平共存方式，最近公布公民共識報告，提供給民政局作政策制定參考。

台南市因是開台第1座城市，宮廟密度冠全台，中西區又是台南市宮廟最多的行政區，全區有94家廟宇，還不包括私人神壇，新冠肺炎情發生前的2019年申請遶境的次數達最高峰，達80次，不包括未申請的遶境陣頭。

中西區各社區幾乎與宮廟共存，隨著現代化改變生活方式，頻繁的宮廟繞境伴隨著噪音、垃圾等環保議題，中西區居民屢次向政府檢舉並上網怒罵，政府調整作法，效果有限，遶境陣頭次數近兩年因疫情大減，抗議聲量減少，最近隨著疫情鬆綁，又成為都會區居民與宮廟之間的緊張話題。

中西區公所10月連辦3場公民會議，討論「與神同行」的共識方法，網路報名參與的民眾有54人，從中抽籤選出20人，並邀請宮廟代表、宗教專家對談，最近完成討論，提出共識報告書。

這些公民共識內容包含強化私壇管理、事前溝通協調、充分揭露活動資訊、鼓勵宮廟自律、辦理藝文或公益活動促進居民認同、落實遶境活動稽查、訂立宮廟活動定型化契約、強化宮廟相關工作人員的教育訓練等。都是為了降低廟會與現代生活的衝突。

中西區公所已將會議共識作成報告書，如同1本公民如何「與神同行」的指引，提供給台南市民政局，將是未來政策法規制定有重要參考價值。