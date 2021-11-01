雲林縣北港鎮「水道頭文化園區」員工宿舍歷史建築群，原本破舊不堪，成為地方環境死角，去年經雲林縣政府整修活化，目前正進行光環境工程，未來將出租供文創相關業者進駐，6間宿舍加上10角水塔，每月租金只要1萬5000元佛心價，藉此與民間共同打造文創產業場域。

北港第1自來水廠保有日據時代10角水塔、員工宿舍建築群、清水磚機房等老建築，1997年因地下井水枯竭停此營運，缺乏管理荒廢多年，直到2012年雲林縣政府編列經費，整建成為「水道頭文化園區」，並陸續將老建物登錄為歷史建築加以修復活化。

目前10角水塔已作為北港遊客中心營運中，員工宿舍建築群整修後古色古香，但尚未進行營運，讓地方文史工作者感到相當可惜，建議可規畫為類似日本的「職人工藝館」，由在地工藝師進駐，介紹雲林的各種特色工藝。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，去年12月底縣府特地為員工宿舍建築群舉辦「雲水千流」展覽，介紹「水道頭的前世與今生」，目前正追加進行光環境工程，預計年底招商試營運，比照虎尾鎮的建國眷村，藉由文史工作者、文創業者進駐，付予建築群新生命。

陳璧君說明，員工宿舍建築群的營運，定位在公共文創產業與藝文展演場域，為鼓勵大家進駐，連同10角水塔每月租金只要1萬5000元，還可坐擁周邊大草皮與生態池，且距北港朝天宮媽祖廟不到500公尺，極具發展潛力。