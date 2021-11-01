外交部提供

美國捐贈的第二批150萬劑莫德納疫苗於今天午間順利運抵台灣，總統府發言人張惇涵表示，美國政府，再次以具體行動馳援臺灣，再次印證美國政府支持台灣的「堅若磐石」。更是證明了「堅信民主價值，台灣不會孤單」。

張惇涵指出，美國政府捐贈台灣的疫苗總數，累積達到400萬劑，總統府再次誠摯感謝美國政府，再次以具體行動馳援台灣，不僅再次展現民主夥伴攜手抗疫的「善的循環」，顯現台美情誼的「真朋友，真進展」，也再次印證美國政府支持台灣的「堅若磐石」。

他說，猶記今年6月，台灣面臨疫情嚴峻挑戰之際，美國政府以迅速行動，捐贈台灣250萬劑疫苗，大力協助台灣度過艱困挑戰。當時，美國聯邦參議員達克沃絲訪台時表達「台灣不會孤單」，讓台灣人民深受感動。

張惇涵表示，如同美國總統拜登所表達的，疫苗是「民主的力量、科學創造力的產物」；而今，美國政府再次伸出援手，更是證明了，「堅信民主價值，台灣不會孤單」。

他說，在防疫團隊不分晝夜努力、全民不分你我團結防疫，以及民主夥伴相繼馳援下，台灣已逐步走出疫情的陰霾，疫情也獲得有效控制。目前，台灣第一劑疫苗涵蓋率已超過70％，第二劑已超過30％。

府方再次由衷感謝美國政府在6月捐贈台灣疫苗的及時雨，也誠摯感謝美國再次捐贈疫苗的推進器，疫苗抵台後，將迅速完成封緘檢驗等相關程序，投入後續接種工作。總統府也感謝過程中協助奔走的各界人士，以及外交團隊的努力，透過台美之間的共同努力，在短時間內順利完成相關作業。

張惇涵強調，台灣與美國是共享價值的堅實夥伴，我們深信，台美攜手合作，定能共同克服疫情挑戰，共同為全球公共衛生貢獻良善力量。臺灣也將持續與美國深化合作夥伴關係，持續深化全方位夥伴關係，共同維護區域和平穩定，促進繁榮發展。