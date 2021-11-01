余天、李亞萍夫婦的二女兒余苑綺，今年癌症復發、在7月底開刀切除腫瘤，余苑綺歷經17小時的工程，終於挺過難關，而余苑綺經過休養後，她今（1日）曬出和老公、女兒「樂樂」的出遊照，余苑綺氣色極佳，開心對鏡頭露燦笑，其中一張還是她伸腿大秀一字馬，精神看起來極好。

余苑綺7月動手術，經歷了17個小時才結束，總是樂觀抗癌的余苑綺，動完手術就崩潰大哭，媽媽李亞萍心疼說：「整個人歇斯底里，不斷吵著要出院，情緒非常不穩定，我從來沒看過她這樣子，真的太辛苦了」，而余苑綺上個月為兒子慶祝2歲生日時，雖然她氣色不錯，但余苑綺身形瘦了一大圈，鎖骨還清晰可見，面容清瘦讓網友看了都很心疼。

不過余苑綺今則在臉書分享一系列和老公、女兒「樂樂」的出遊照，三人到新竹雪霸國家公園遊玩，余苑綺還開心寫下：「外出到山上呼吸大自然的空氣 好舒服」，她也大讚不到4歲的女兒一路上都很乖「一路上不管坐車 爬山 早起 大家都說好乖 媽媽好欣慰」，可惜兒子還太小，不能一起來。

余苑綺伸腿大秀一字馬，舉手投足相當有活力。（圖／取材自余苑綺 Chichi臉書）

照片中，余苑綺氣色很不錯，她開心地對鏡頭露出燦笑，余苑綺不只能爬山，她還伸腿大秀一字馬，精神看起來極好，而網友看到余苑綺的絕佳狀態都忍不住留言大讚：「看到妳那麼開心，都放心很多。請好好照顧自己！加油喔」、「氣色很好 一字馬太軟Q了」、「好喜歡你們一家人，樂樂小美女，偉大的媽媽也要保重身體」。