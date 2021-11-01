新北市議會總質詢第五天下午，新北市議會民進黨團再問侯友宜對核四態度，新北市議員林銘仁整理侯友宜歷年針對核四的語錄，指是「侯氏（核四）太極語錄」，彷彿為核四念往生咒。侯友宜笑回，這些說法他已經說了11年，沒有核安就沒有核電，執政的人趕快把核廢料處理好，可以讓議員繼續問，但只會浪費議員時間。

今日下午總質詢由民進黨團議員彭佳芸、林銘仁、賴秋媚、林裔綺、陳科名聯合質詢，身為核四所在地的議員林裔綺說，核四對東北角居民首當其衝，市長態度非常重要；侯友宜強調，核安要先顧好，沒有核安沒有核電，目前核四燃料棒也已經送出去。

林銘仁則整理侯友宜歷年回應核四議題的說法，包括「核廢料沒解決 怎能用核電」、「有核安才有核電」、「公投尊重民意」、「中央不可逃避核廢料處理責任」，彷彿為核四念往生咒，他也要侯友宜勇敢表態，若國民黨辦核四公投造勢大會，侯友宜是否會參加？

侯友宜強調，自己十一年來都這樣講，對於假設問題發生再說，先把握當下，回答議員就是好好做事，可以讓議員問到總質詢結束，但這樣也只是浪費議員質詢時間。