瑞昱（2379）第三季營收289.6億元、創新高，除客戶需求高之外，10月大陸十一長假與台灣假期因素，使客戶端提前備貨推升營收表現，股價近期緩步墊高，1日收在500元整數大關。中信投顧看好瑞昱前景，初評「增加持股」，給予580元股價預期。

中信投顧指出，受到大陸十一長假、台灣節日因素，以及年底歐美客戶進入年節假期，瑞昱經營管理階層預期，營收規模將較前季創高後稍微放緩，以過往瑞昱第四季營收增減幅度，法人預期第四季營收季減幅度小於5％，相比去年同期，仍有二成以上年增幅度，顯示客戶端需求仍佳。

瑞昱為全球網通晶片主要供應商之一，掌握乙太網路、Wi-Fi與車用等產業規格升級趨勢，又受惠物聯網（IoT）大趨勢。由於目前整體市場仍呈現供不應求，在賣方得以挑選較高單價、高毛利產品優先出貨下，產品組合有望優於去年同期表現，有助毛利率維持高檔水位。

展望2022年，中信投顧認為，由於晶片短缺不易在短期內解決，市場陸續傳出晶圓代工廠將於2022年調漲，在成本端堆疊加上供不應求下，勢必反應給客戶，推升營收、獲利。