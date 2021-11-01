高端（6547）1日表示，該公司與美國Vaxess Technologies合作開發全新的新冠肺炎貼片疫苗，已在動物模型上呈現良好的安全性及免疫生成性，目標最快在2022年將進行人體臨床試驗。

Vaxess Technologies是一家致力於開發MIMIX微針智能緩釋貼片的創新生物技術公司，2020年起與台灣高端疫苗合作研發，Vaxess提供新型MIMIX微針智能緩釋貼片系統，搭配高端生產的新冠（COVID-19）疫苗抗原，開發全新的新冠肺炎貼片疫苗。

MIMIX平台具有微針智能緩釋貼片的獨特優勢，來誘發更強大、更持久的免疫反應，以提供更容易儲存、使用的新世代新冠疫苗。該項合作開發案已在動物模型上呈現良好的安全性及免疫生成性，Vaxess目標最快在2022年將進行人體臨床試驗。

Vaxess首席執行官Michael Schrader表示，該公司在麻州建立的先導GMP工廠上周已正式啟用，可生產候選藥品的MIMIX貼片試驗用藥，包含新冠肺炎疫苗貼片。目標在未來一年內可開始進行第一期人體臨床試驗。

高端總經理陳燦堅表示，期待盡快與Vaxess成功開發兼具新穎的新冠疫苗接種技術，讓民眾可以更方便地完成疫苗接種，以協助全世界對抗新冠肺炎疫情。