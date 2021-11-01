台灣有55萬家獨資組織，財政部高雄國稅局表示，若獨資組織負責人死亡，由其繼承人繼續經營，申請變更負責人為繼承人或一併變更商號名稱時，繼承人繼承餘存存貨及固定資產，因非屬營業稅法規定銷售貨物範圍，可免徵營業稅，即免開立統一發票。

我國獨資或合夥組織多命名為商號、行、店等，因設置成本便宜受青睞，依經濟部「2021年各類商業組織別登記家數」統計，我國約有87.71萬個獨資組織、3.95萬個合夥組織，合計全台約有91.66萬個獨資合夥組織，比有限公司（55.04萬家）、股份有限公司（17.75萬家）合計數還要多。

高雄國稅局指出，獨資商號營業人除了過世後由繼承人繼續經營情形以外，其他多為獨資組織營利事業轉讓或變更負責人，原負責人將存貨及固定資產移轉與新組織或新負責人者，應視為銷售貨物，開立統一發票並依法報繳營業稅。至於受讓營業人取得該項發票所支付進項稅額，可依法扣抵銷項稅額。