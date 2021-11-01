藍綠立委1日在立院財政委員會指出，近期熱門韓劇「魷魚遊戲」帶動加密貨幣「魷魚幣」（SQUID）價格飆漲700倍，我國財政部對虛擬貨幣交易能否課到稅。財政部則表示，有掌握所得就能課稅。

財長蘇建榮表示，目前金管會列管的八家虛擬通或平台業者導入實名制後，各類虛擬通貨（如比特幣、狗狗幣、魷魚幣等）交易歸屬個人帳戶，財政部按此計算課徵個人綜所稅。

根據財政部賦稅署統計，2021年八家業者申報虛擬通貨銷售額約4.8億元，繳納400多萬元稅款，2020年申報銷售額約3億多，課稅100萬元左右，合計近兩年我國對虛擬通貨交易已課稅500多萬元。

立院財政委員會1日邀請金管會主委黃天牧、央行總裁楊金龍、財長蘇建榮等就「中央銀行數位貨幣（CBDC）與加密貨幣跨入金融市場」進行專題報告。

金管會自2021年4月列管王牌數位創新（Ace）、英屬維京群島商幣託科技（BitoPro）等八家虛擬通貨平台業者確認客戶身分、紀錄保存及可疑交易申報等防制洗錢措施，並且落實交易實名制。

蘇建榮舉例，個人挖礦取得加密貨幣即為賺取所得，計算課稅時，依總收入減除成本費用像是挖礦所購買的電腦設備、電費等，剩下即為所得，需計入綜所稅課稅。