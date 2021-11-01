城中城大火釀重大死傷，間接讓各界開始重視老舊大樓安檢問題，高市府為了加強公寓大廈的管理維護，於1日預告「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案，主要針對84年以前取得建造執照的6樓以上既有公寓大廈輔導成立管理組織。

高雄市長陳其邁表示，維護民眾居住安全是市府的責任，也責無旁貸，預告「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案，主要是輔導補助84年以前取得建造執照的6樓以上既有公寓大廈設立管理組織，公告後將送至議會，加速完成立法程序。

高市府工務局表示，為了加強高市公寓大廈的管理維護，強制要求公寓大廈設立管理組織，以利管理組織負起公寓大廈的公共安全責任，未來將由工務局分類、分期、分區公告輔導暨補助計畫，落實公權力，加速管理組織成立與正常運作。

陳其邁指出，6樓以上公眾使用建築物應設置安全梯以及昇降機，日後若未維護修繕，將嚴重影響大樓公共安全，因此，針對6樓以上既有公寓大廈優先強制輔導成立管理組織以維護該項設備。

陳其邁強調，工務局將公告輔導補助計畫，並召開區分所有權人會議成立管理組織，經輔導1年內未成立者，將對專有部分區分所有權人處以罰鍰。另外，市府也要求高市6樓以上公寓大廈應於自治條例施行日起1年內，成立管理組織並完成報備程序，屆時未依規定成立或報備者，將對主任委員、管理委員或管理負責人處以罰鍰。