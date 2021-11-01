由國泰金控冠名贊助、高雄市政府運動發展局、中華民國文化休閒運動協會，共同主辦的「2021高雄女力女麗-Women’s Day」，13日將在高雄駁二特區淺3碼頭登場，活動即日起開始免費報名，報名者還能獲得參加禮並抽獎。

現代女性不僅角色多重，肩負的責任更為複雜與細瑣，為了體貼辛苦的姐姐妹妹，並希望透過高雄女力女麗Women‘s Day，推展女性運動，提升高雄市女性運動人口，因此活動規劃三大內容，「有氧拳擊-戰勝自我全力一擊」、「舒活瑜珈-達到身心合一」、「女麗專區-內外光芒四射」，邀請女性朋友體驗時下最夯最潮的女力運動。

除了讓女性快樂運動，大會所規劃的「女麗專區-內外光芒四射」設有拍照打卡區、編髮區、美甲區、World Gym健身訓練諮詢等等，讓學員在運動時，依舊美麗動人、閃閃發光，並邀請專業師資提供運動諮詢，以及女生們最愛的特色拍照牆，讓參與者在現場留下動人瞬間。

活動於即日起至11月10開放免費報名、限額200名，參加即可獲得多項獎品。