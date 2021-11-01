大葉大學食生系準備了「電精靈寶寶」活動，要讓參加第二屆曬科學市集的親子大小朋友一起來體驗。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學食生系碩士生詹哲嘉(左)介紹太陽能供應水族箱照明。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學消防學程助理教授周中祺(右二)帶領學生開發許多科普教案。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學消防學程運用磁鐵同極相斥原理，設計出「漂浮風火輪」，神奇又有趣。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

國立自然科學博物館第二屆臺灣科學節曬科學市集活動，將於6日登場，大葉大學也將參展，展示許多綠能與環境科技教育教具，還有電精靈寶寶製作、風電積木組裝、夾子機器人，及漂浮風火輪等有趣教案，歡迎大朋友小朋友利用周休假日前往走走，親子共能探索學習有趣科普，深入認識潔淨的綠色能源。

大葉大學食品暨應用生物科技學系副教授吳建一表示，今年執行教育部「潔能系統整合與應用人才培育計畫」，推動綠能教育向下扎根，針對小學生至大學生不同年齡層學生族群，設計綠色能源科普實作、風力發電基本科學實作、生態與環境科普實作等主題，培養學子們的科學能力，進一步更加認識潔淨能源。市集當天除了展示各種有趣的教具，現場也準備電精靈寶寶製作、風電積木組裝等體驗活動，歡迎親子一起來認識潔淨能源與生活中的科學。

食生系碩士生詹哲嘉說，實驗室有太陽能、燃料電池等綠能研究成果，現代人喜歡養魚，觀賞魚需要光源，他們利用太陽能提供電力，供應水族箱照明。大四生楊承諭說，實驗室準備了「電精靈寶寶」體驗活動，讓民眾運用海藻酸鈉、氯化鈣等材料，製作燃料電池中的固定化微生物顆粒。

消防學程助理教授周中祺指出，今年在曬科學市集中，將透過師生共同設計的「夾子機器人」、「漂浮風火輪」等教案，引導參加的小朋友們，認識科學知識，同時連結到環境教育，利用減少摩擦力等科學原理來減少損耗，達到節能目標。

大四生江昊宸表示，「夾子機器人」利用砂紙增加走道的摩擦力，並用木板堆疊來製造不同高度、不同負重，與懸臂配重等差異，或增加走道斜率等方式，讓學員觀察到槓桿原理推動夾子機器人前進。大三生張承堯則說明，「漂浮風火輪」運用磁鐵同極相斥的現象，讓風車自然漂浮，達到減少摩擦力、減少耗損的目的。

科博館台灣科學節曬科學市集活動，將在11月6日上午9點到下午5點，在台中市西屯路廣場、自然科學博物館生命科學廳前廣場舉辦。