印地安人台灣好手張育成本季敲出9發全壘打，寫下台將在大聯盟單季新高，球季後他也決定將全壘打球棒、部分個人球具等拿出來義賣，只保留生涯首次代打開轟的球棒，「因為那天剛好是9月1日，是我兒子的1歲生日。」

張育成本季敲出9轟，其中還在台灣時間8月25、26、28日的主場賽事中，成為台灣首位在大聯盟連續3場出賽開轟的選手，之後在美國時間9月1日對上皇家隊，還敲出生涯首支代打全壘打，助隊扳平戰局。

球季結束後返台繼續備戰來年球季，張育成還將舉辦公益義賣，將他今年開轟的全壘打球棒拿出來義賣，他說：「因為我國小時受到家扶中心幫助，所以長大了也想回饋家扶中心，或是喜歡棒球小朋友，所以想把做義賣。」

這9轟中張育成對生涯首支代打全壘打印象最深刻，「那天剛好是9月1日，是我兒子1歲生日，雖然那天沒有先發，但後來看到對方左投在熱身，就覺得有機會，自己也做好準備。」他表示，這支球棒會好好留著做紀念，等兒子長大後會跟他說：「這是你第1個生日，也剛好是爸爸第1次代打全壘打。」

除了這1發全壘打外，張育成認為自己本季最後1發全壘打也十分有意義，「因為剛好球隊接下來要改名，這1轟剛好又是球隊改名前最後1支全壘打。」