台中縣市自2010年起合併至今已11年，但原縣區仍有許多住家門牌還掛著「OO鄉」、「XX村」等舊地名，市議員陳清龍1日質詢指出，民政局2013年起汰換原中縣地區門牌，迄今未完成，全市門牌不統一雜亂無章，建議市府編列預算以最快速度更換。民政局長吳世瑋表示，更換112萬面門牌預算達1億多元，每年編列500萬元預算，逐步完成全市門牌換新。

陳清龍指出，原先新式門牌不加註區名，是為未來行政區域調整時，無須再次換發門牌，以避免浪費公帑，美意卻在新式門牌真正開始上路後，造成新的困擾。

陳清龍表示，現有雖然找路有導航可用很方便，許多宅配人員、外送人員及郵差，甚至是市民到達目的地，卻因門牌搞得「霧煞煞」，現在開始出現有區、里名的新式門牌2.0，卻又造成全市門牌不統一的景象，顯得雜亂無章，應儘速統一。

陳清龍說，10年過去了，早說原縣區要汰舊換新，民政局不能因事小而不為，卻遲遲未完成，建議市府編列預算，將門牌以最快的速度更換完畢，不要再拖延。

吳世瑋強調，縣市合併之初，原台中縣、市門牌數約112萬面，更新預算高達1億多元，經費龐大，且合併時各項政事預算需求急迫，故採逐年編列預算，配合初、補編、換發作業，以每年編列500萬元預算，逐步完成全市門牌全面換新工作。

吳世瑋說，順應民意，自2020年起台中市門牌格式增列「行政區」及「里別」，為加速汰換，民政局將爭取預算盡速統一全市門牌，籲議會多加支持。