雙11購物節商機龐大，又一個不動產業者宣布異業結盟，信義房屋(9940)宣布和PChome 24h合作，推出雙11抵家、租吉屋、住好宅 送百萬活動，在電商購物購買指定品牌商品，就有機會登記抽中百萬贊助金，可用來購屋、租屋，抽到百萬贊助金若想租屋可入住北市套房5年，或是創業開店3年等，可依個人需求使用，讓青年一圓夢想。

信義房屋表示，以往電商購物節從未與房仲業合作，因為房仲業的產業特性，往往在雙11購物節中缺席，信義房屋打破限制首度與PChome 24h購物合作，不僅異業合作，立下創舉，更希望讓外界看見信義房屋對青年成家的支持，只要購物即有機會抽中百萬贊助金，中獎人須於信義房屋門店完成買賣或租賃服務，憑契約書即可跟PChome 24h購物兌領百萬贊助金，贊助金可用於買房基金、租房租屋或是創業的店租，一圓夢想。

樸實北漂族若要將百萬贊助金用於租金，租一年北市10坪套房，平均月租金約1.5萬元，百萬贊助金約可租5年左右，讓北漂青年5年都不必擔心房租問題。而若要作為創業使用，若以2021台灣地區房地產年鑑資料來看，新北市20坪店面，平均月租金約2.6萬元，百萬贊助金約可贊助青年創業租店面3年。